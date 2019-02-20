Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Марселе, обыграв Хуркача

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Марселе. В матче второго круга соревнований первый сеяный Циципас в двух сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась чуть менее часа. Циципас дважды подал навылет, обошёлся без двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Хуркача 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Циципас и Хуркач ранее встречались на Итоговом турнире АТР для игроков до 21 года. Циципас выиграл со счётом 4:1, 4:3, 4:1.

За выход в полуфинал турнира категории АТР 250 в Марселе Циципас сыграет с победителем матча между украинцем Сергеем Стаховским (LL) и французом Грегуаром Баррером (LL).