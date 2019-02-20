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Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Марселе, обыграв Хуркача

Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Марселе, обыграв Хуркача
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Марселе. В матче второго круга соревнований первый сеяный Циципас в двух сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась чуть менее часа. Циципас дважды подал навылет, обошёлся без двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Хуркача 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Циципас и Хуркач ранее встречались на Итоговом турнире АТР для игроков до 21 года. Циципас выиграл со счётом 4:1, 4:3, 4:1.

За выход в полуфинал турнира категории АТР 250 в Марселе Циципас сыграет с победителем матча между украинцем Сергеем Стаховским (LL) и французом Грегуаром Баррером (LL).

20 февраля 2019 года, среда. 21:10 МСК
Марсель. 2-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 0
Хуберт Хуркач
78
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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