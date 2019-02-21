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Маннарино и Эванс вышли в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич

Маннарино и Эванс вышли в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP

Французский теннисист Адриан Маннарино вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич. В матче второго круга восьмой сеяный Маннарино в двух сетах обыграл Дениса Истомина из Узбекистана со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Оба теннисиста подали по 5 эйсов и избежали двойных ошибок на подаче. При этом Маннарино реализовал 3 брейк-пойнта из 5, а Истомин использовал лишь одну возможность взять подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Ещё одним четвертьфиналистом стал британец Даниэль Эванс (Q), в двух сетах разгромивший Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР (WC) со счётом 6:0, 6:2. За выход в полуфинал Эванс сыграет с шестым сеяным, итальянцем Андреасом Сеппи.

20 февраля 2019 года, среда. 21:10 МСК
Делрэй-Бич. 2-й круг
Матч окончен
Адриан Маннарино
51
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
2 : 0
Денис Истомин
102
Узбекистан
Денис Истомин
Д. Истомин
1 2 3
           
6 7 7  
2 6 3  
           
20 февраля 2019 года, среда. 22:45 МСК
Делрэй-Бич. 2-й круг
Матч окончен
Ллойд Джордж Харрис
98
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
0 : 2
Даниэль Эванс
148
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
1 2 3
           
0 2  
6 6  
           
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