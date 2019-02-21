Маннарино и Эванс вышли в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич

Французский теннисист Адриан Маннарино вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич. В матче второго круга восьмой сеяный Маннарино в двух сетах обыграл Дениса Истомина из Узбекистана со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Оба теннисиста подали по 5 эйсов и избежали двойных ошибок на подаче. При этом Маннарино реализовал 3 брейк-пойнта из 5, а Истомин использовал лишь одну возможность взять подачу соперника.
Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
Ещё одним четвертьфиналистом стал британец Даниэль Эванс (Q), в двух сетах разгромивший Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР (WC) со счётом 6:0, 6:2. За выход в полуфинал Эванс сыграет с шестым сеяным, итальянцем Андреасом Сеппи.
20 февраля 2019 года, среда. 21:10 МСК
Делрэй-Бич. 2-й круг
Матч окончен
51
Адриан Маннарино
А. Маннарино
2 : 0
102
Денис Истомин
Д. Истомин
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|2
|6 3