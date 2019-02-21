Сегодня, 21 февраля, состоится матч второго круга турнира в Марселе (Франция), в котором сыграют представитель Италии Маттео Берреттини и россиянин Андрей Рублёв. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.



Соперники встречались в 2018 году на турнире в Гштааде. Победу в том матче одержал Маттео со счётом 6:3, 6:3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Берреттини — Рублёв в Марселе.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал поспорит с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.



В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.

Молодёжь штурмует Марсель, а Осака возглавила караван в Дубае Свитолина пошла за третьим титулом в Дубае, Хачанов отказался защищать трофей в Марселе, а дель Потро отправился в Делрэй-Бич.