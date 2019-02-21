Потапова: матч с Петкович — особенный для меня. Она была кумиром моей бабушки

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Будапеште (Венгрия). Во втором круге она обыграла представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 6:2, 7:5.

«Я очень ждала этого матча. Это была особенная игра для меня. Когда мне 10 лет, я смотрела, как Петкович играла в четвертьфиналах на всех крупных турнирах. Она была кумиром моей бабушки.

Конечно, каждый игрок переживает перед матчем. Для меня нервы перед игрой — это хорошо, потому что я лучше концентрируюсь на матче. Если я не нервничаю и чувствую, что в любом случае выиграю, то могу сыграть очень плохо, как в первом круге", — цитирует Потапову официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Потапова поспорит с румынкой Сораной Кырстей.