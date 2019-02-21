Кар. Плишкова: не думаю, что кому-либо нравится играть с Се Шувэй

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над американкой Элисон Риске в третьем круге турнира в Дубае со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).



«Я много бегала. Думаю, соперница отлично играла в последней паре геймов. Она не делала подарков на корте. Мне приходилось работать в каждом розыгрыше. Я бегала из одной стороны корта к другой. Ей нравится темп моей игры, мне нравится её ритм. Иногда наши розыгрыши затягивались.

В концовке второго сета мне удалось выполнить ряд отличных ударов. Это было важно. Думаю, мы обе прибавили во втором сете. Хотя это было нелегко. Мы провели ряд изумительных розыгрышей. В первой партии мы обе много ошибались, может, нам не удавалось верно рассчитывать время из-за ветра. Ветер менялся. В первом сете условия для игры были не лучшими. Но нам удавалось удерживать подачи до тай-брейка. На тай-брейках она сыграла не лучшим образом. Я действовала немного лучше", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

Следующей соперницей чешки будет Се Шувэй из Китайского Тайбэя.



«Матч с Се Шувэй будет другим. Никогда не знаешь, какой удар она выполнит. Она может делать великолепные вещи на корте. Она здорово чувствует мяч. Иногда бывает сложно что-то поделать в матчах с ней. С другой стороны, у меня будет много возможностей на её подаче, потому что подача не является её сильной стороной.

Я знаю, что в последние месяцы и годы Се Шувэй побеждала топ-соперниц, так что она точно прогрессирует. Без сомнений, она сейчас уверена в себе. Не думаю, что кому-либо нравится играть с ней. У тебя никогда не появляется ощущения, что ты играешь здорово. Но я уже побеждала её, так что буду настроена позитивно", — сказала Плишкова.