Симон: Гоёвчик не давал мне найти свой ритм

Французский теннисист Жиль Симон, посеянный на турнире в Марселе (Франция) под шестым номером, прокомментировал выход в четвертьфинал. Во втором круге он в трёх партиях обыграл представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

«Я провёл очень хороший третий сет. Начало матч получилось непростым. Соперник не давал мне найти свой ритм. Я очень рад, что в итоге пробился в четвертьфинал», — приводит слова Симона официальный сайт ATP-тура.

За выход в полуфинал соревнований Симон поспорит с победителем поединка Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Бенуа Пэр (Франция).

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5.