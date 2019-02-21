Оже-Альяссим: я выиграл не так много матчей в сезоне, но знал, что играю хорошо

18-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в 1/4 финала турнира в Рио-де-Жанейро. Во втором круге он обыграл чилийца Кристьяна Гарина со счётом 7:5, 6:4.



«Я не знал, чего ожидать, когда приехал сюда. Я выиграл не так много матчей в этом году. Знал, что играю хорошо благодаря тренировкам, и рассчитывал, что у меня будет шанс выступить в этом году так, как здесь. Я пришёл, поверил в свою игру, и это дало результат. Думаю, в этих условиях я хорошо справился в физическом плане, а также смог сохранить психологическую стойкость», — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт ATP.



В четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро Оже-Альяссим встретится с испанцем Хауме Мунаром.

18-летний Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро