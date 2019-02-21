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Мунар: знаю, что мне нужно ещё многое улучшить в своей игре

Мунар: знаю, что мне нужно ещё многое улучшить в своей игре
Теннис / ATP

Испанский теннисист Хауме Мунар поделился эмоциями от победы над представителем Великобритании Кэмероном Норри во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:4).

«Я очень рад этой победе, но также знаю, что мне нужно ещё многое улучшить. У меня было много возможностей во втором сете, также я мог не доводить дело до тай-брейка в решающей партии. Я понимал, что мне просто нужно сражаться за каждое очко», — цитирует Мунара официальный сайт ATP.

В четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро Мунар встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

В финале прошлогоднего розыгрыша этих соревнований аргентинец Диего Шварцман победил испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:3.

Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала в Рио-де-Жанейро, действующий чемпион снялся
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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