Мунар: знаю, что мне нужно ещё многое улучшить в своей игре

Испанский теннисист Хауме Мунар поделился эмоциями от победы над представителем Великобритании Кэмероном Норри во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:4).



«Я очень рад этой победе, но также знаю, что мне нужно ещё многое улучшить. У меня было много возможностей во втором сете, также я мог не доводить дело до тай-брейка в решающей партии. Я понимал, что мне просто нужно сражаться за каждое очко», — цитирует Мунара официальный сайт ATP.



В четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро Мунар встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

В финале прошлогоднего розыгрыша этих соревнований аргентинец Диего Шварцман победил испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:3.