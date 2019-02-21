Кирьос: я лучший баскетболист среди теннисистов. Я — Леброн Джеймс

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, на кого он похож из действующих баскетболистов, и составил команду из игроков ATP.



«Я — Леброн Джеймс. Я лучший баскетболист среди теннисистов, поэтому я — Леброн. Честно говоря, есть только три или четыре парня в туре, которые действительно могут играть в баскетбол. Поэтому я не хотел бы сравнивать их таким образом. Но себя по манере игры я, вероятно, сравнил бы с Тобиасом Харрисом», — приводит слова Кирьоса официальный сайт ATP.



В основной состав баскетбольной команды ATP помимо себя австралиец включил Джексона Уитроу, Джека Сока, Гаэля Монфиса и Райлли Опелку. В число запасных игроков вошли Джон Иснер, Стефан Козлов и Тейлор Фритц.

За карьеру Ник выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде.