Макарова и Градецка пробились в полуфинал турнира в Дубае в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Чехии Люция Градецка, посеянные на турнире в Дубае (ОАЭ) в парном разряде под седьмым номером, вышли в полуфинал, обыграв канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань, получивших четвёртый номер посева, со счётом 6:7 (5:7), 6:3, [10:3]. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.



Екатерина и Люция ни разу не подали навылет, совершили 6 двойных ошибок и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.



За выход в финал соревнований Макарова и Градецка поспорят с победительницами матча Лара Арруабаррена (Испания)/Кейтлин Кристиан (США) — Елена Остапенко (Латвия)/Катержина Синякова (Чехия, 6).