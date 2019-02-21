Се Шувэй одолела Плишкову в 1/4 финала в Дубае, отыгравшись с 1:5 в 3-м сете

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под четвёртым номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 4:6, 6:1, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Бывшая первая ракетка мира 9 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка. В третьем сете Плишкова вела 5:1 и проиграла 6 геймов подряд.

За выход в финал Се Шувэй поспорит с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 2) — Виктория Кужмова (Словакия).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.