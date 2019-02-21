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Се Шувэй одолела Плишкову в 1/4 финала в Дубае, отыгравшись с 1:5 в 3-м сете

Се Шувэй одолела Плишкову в 1/4 финала в Дубае, отыгравшись с 1:5 в 3-м сете
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под четвёртым номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 4:6, 6:1, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Бывшая первая ракетка мира 9 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка. В третьем сете Плишкова вела 5:1 и проиграла 6 геймов подряд.

За выход в финал Се Шувэй поспорит с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 2) — Виктория Кужмова (Словакия).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

21 февраля 2019 года, четверг. 13:10 МСК
Дубай. 1/4 финала
Матч окончен
Се Шувэй
31
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
2 : 1
Каролина Плишкова
5
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
6 1 7
4 6 5
           
Кар. Плишкова: не думаю, что кому-либо нравится играть с Се Шувэй
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