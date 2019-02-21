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Касаткина объявила о расставании с тренером

Фото: Fred Lee/Getty Images
Касаткина объявила о расставании с тренером
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своём «инстаграме» сообщила о расставании с тренером Филиппом Дехасом. Они работали вместе с октября 2017 года. За это время Дарья выиграла два турнира WTA.

«С грустью объявляю, что мы с Филиппом Дехасом расстаёмся после успешного сотрудничества. Я очень многое должна Филиппу за успехи последних двух лет. Но после того, как я решила взять на себя ответственность за свою игру, я почувствовала, что нужно сделать это одной и пауза в работе с Филиппом необходима. Но так как у него есть семья и дети, я понимаю, что нам будет лучше завершить сотрудничество.

Кто знает, что случится в будущем. Никогда не говори «никогда». Спасибо, Филипп, ещё раз. Ты всегда будешь много значить для меня. Я желаю тебе всего наилучшего. Спасибо за всё, тренер. Ты всегда будешь занимать особое место в моём сердце. Буду скучать по твоим выходам на корт и по песням, которые ты поёшь в машине», — написала Касаткина.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.

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