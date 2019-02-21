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Рублёв победил Берреттини и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Рублёв победил Берреттини и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Теннис / ATP

Российский лыжник Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Марселе (Франция), в двух партиях обыграв представителя Италии Маттео Берреттини со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Андрей 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Берреттини — Рублёв в Марселе.

За выход в полуфинал соревнований Рублёв поспорит с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.

21 февраля 2019 года, четверг. 14:10 МСК
Марсель. 2-й круг
Матч окончен
Маттео Берреттини
48
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
0 : 2
Андрей Рублёв
115
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
           
3 6 2  
6 7 7  
           
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