Рублёв победил Берреттини и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский лыжник Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Марселе (Франция), в двух партиях обыграв представителя Италии Маттео Берреттини со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.
Андрей 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Берреттини — Рублёв в Марселе.
За выход в полуфинал соревнований Рублёв поспорит с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.
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