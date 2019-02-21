Александрова победила Рус на турнире в Будапеште, выиграв второй сет 6:0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Будапеште (Венгрия) под пятым номером, вышла в четвертьфинал. В матче второго круга она обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.



Екатерина 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Александрова поспорит с француженкой Полин Пармантье, посеянной под третьим номером.



Действующей победительницей турнира в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк. Соревнования завершатся 24 февраля.

Александрова одержала победу на старте турнира в Будапеште