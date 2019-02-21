Александрова победила Рус на турнире в Будапеште, выиграв второй сет 6:0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Будапеште (Венгрия) под пятым номером, вышла в четвертьфинал. В матче второго круга она обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.
Екатерина 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Александрова поспорит с француженкой Полин Пармантье, посеянной под третьим номером.
Действующей победительницей турнира в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк. Соревнования завершатся 24 февраля.
21 февраля 2019 года, четверг. 14:45 МСК
Будапешт. 2-й круг
Матч окончен
128
Аранча Рус
А. Рус
0 : 2
64
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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|6
Александрова одержала победу на старте турнира в Будапеште