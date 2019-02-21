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Квитова победила Кужмову и сыграет с Се Шувэй в полуфинале турнира в Дубае

Квитова победила Кужмову и сыграет с Се Шувэй в полуфинале турнира в Дубае
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Викторию Кужмову со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Петра дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Квитова поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, которая одолела чешку Каролину Плишкову (4) со счётом 6:4, 1:6, 7:5.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

21 февраля 2019 года, четверг. 15:25 МСК
Дубай. 1/4 финала
Матч окончен
Виктория Кужмова
46
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
0 : 2
Петра Квитова
4
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
4 0  
6 6  
           
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