Квитова победила Кужмову и сыграет с Се Шувэй в полуфинале турнира в Дубае

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Викторию Кужмову со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.



Петра дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 2 828 000 Квитова поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, которая одолела чешку Каролину Плишкову (4) со счётом 6:4, 1:6, 7:5.



В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

Квитова: через пару минут или часов я пойму, как сильно устала