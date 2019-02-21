Вердаско и Чорич не смогли пройти в четвертьфинал турнира в Марселе

Хорватский теннисист Борна Чорич (2) и испанец Фернандо Вердаско (5) не смогли пройти в четвертьфинал турнира в Марселе (Франция).

Второй сеянный соревнований в двух сетах потерпел поражение от хозяина кортов Уго Умбера, получившего специальное приглашение в основу, — 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 20 минут. Победитель встречи 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 6 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

Вердаско в двух партиях уступил немецкому теннисисту Маттиасу Бахингеру, пробившемуся в основную сетку турнира через квалификацию, со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. На счету победителя 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейка из 6. Вердаско 6 раз подал навылет допустил 3 двойные ошибки и один взял гейм на подаче соперника.

За выход в полуфинал соревнований Бахингер и Умбер сыграют друг с другом.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люку Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.