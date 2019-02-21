Халеп не смогла выйти в полуфинал турнира в Дубае, уступив Бенчич

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под третьим номером, не смогла пробиться в полуфинал соревнований, проиграв в трёх партиях представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 6:4, 4:6, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут. Бывшая первая ракетка мира 8 раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету победительницы матча 1 эйс, 4 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в финал Бенчич поспорит с победительницей матча Карла Суарес-Наварро (Испания) — Элина Свитолина (Украина, 6).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.