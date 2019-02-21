Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свитолина прошла в полуфинал турнира в Дубае, где сыграет с Бенчич

Свитолина прошла в полуфинал турнира в Дубае, где сыграет с Бенчич
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под шестым номером, пробилась в полуфинал соревнований, обыграв в двух партиях представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Победительница матча 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал Свитолина поспорит с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, обыгравшей бывшую первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Напомним, Свитолина является действующей чемпионкой турнира. В прошлом году украинка обыграла в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

21 февраля 2019 года, четверг. 20:40 МСК
Дубай. 1/4 финала
Матч окончен
Карла Суарес-Наварро
26
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
0 : 2
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент