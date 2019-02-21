Свитолина прошла в полуфинал турнира в Дубае, где сыграет с Бенчич

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под шестым номером, пробилась в полуфинал соревнований, обыграв в двух партиях представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Победительница матча 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал Свитолина поспорит с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, обыгравшей бывшую первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Напомним, Свитолина является действующей чемпионкой турнира. В прошлом году украинка обыграла в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.