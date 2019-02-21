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Гоффен разгромил Пэра и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Гоффен разгромил Пэра и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Теннис / ATP

Бельгиец Давид Гоффен, посеянный под третьим номером на турнире в Марселе (Франция), пробился в четвертьфинал соревнований. 24-я ракетка мира в двух партиях обыграл хозяина корта Бенуа Пэра со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Победитель встречи 2 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету француза 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Гоффен поспорит с французом Жилем Симоном, посеянным под шестым номером.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.

21 февраля 2019 года, четверг. 21:10 МСК
Марсель. 2-й круг
Матч окончен
Давид Гоффен
24
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
2 : 0
Бенуа Пэр
59
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
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