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Джонсон пробился в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич, взяв верх над Лоренци

Джонсон пробился в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич, взяв верх над Лоренци
Теннис / ATP

Американский теннисист Стив Джонсон, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал соревнований, в двух партиях обыграв представителя Италии Паоло Лоренци со счётом 7:5, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Хозяин кортов 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 651 215 Джонсон сыграет с победителем матча Раду Албот (Молдавия) — Ник Кирьос (Австралия).

В 2018 году победителем турнира в Делрэй-Бич стал американец Фрэнсис Тиафо. В финале он обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:1, 6:4.

21 февраля 2019 года, четверг. 21:15 МСК
Делрэй-Бич. 2-й круг
Матч окончен
Стив Джонсон
34
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
2 : 0
Паоло Лоренци
105
Италия
Паоло Лоренци
П. Лоренци
1 2 3
           
7 7  
5 5  
           
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