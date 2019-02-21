Джонсон пробился в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич, взяв верх над Лоренци

Американский теннисист Стив Джонсон, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под четвёртым номером, вышел в четвертьфинал соревнований, в двух партиях обыграв представителя Италии Паоло Лоренци со счётом 7:5, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Хозяин кортов 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 651 215 Джонсон сыграет с победителем матча Раду Албот (Молдавия) — Ник Кирьос (Австралия).

В 2018 году победителем турнира в Делрэй-Бич стал американец Фрэнсис Тиафо. В финале он обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:1, 6:4.