Стаховский вышел в 1/4 финала турнира в Марселе, где сыграет с Циципасом

Украинский теннисист Сергей Стаховский (LL) вышел в четвертьфинал турнира в Марселе (Франция). 141-я ракетка мира в двух партиях оказался сильнее хозяина корта Грегуара Баррера (Q) со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Победитель встречи 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету француза 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований 33-летний украинец поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, посеянным под первым номером.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.