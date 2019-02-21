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Стаховский вышел в 1/4 финала турнира в Марселе, где сыграет с Циципасом

Стаховский вышел в 1/4 финала турнира в Марселе, где сыграет с Циципасом
Теннис / ATP

Украинский теннисист Сергей Стаховский (LL) вышел в четвертьфинал турнира в Марселе (Франция). 141-я ракетка мира в двух партиях оказался сильнее хозяина корта Грегуара Баррера (Q) со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Победитель встречи 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету француза 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований 33-летний украинец поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, посеянным под первым номером.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.

21 февраля 2019 года, четверг. 22:30 МСК
Марсель. 2-й круг
Сергей Стаховский
141
Украина
Сергей Стаховский
С. Стаховский
0 : 0
Грегуар Баррер
130
Франция
Грегуар Баррер
Г. Баррер
1 2 3
           
     
     
           
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