Сегодня, 22 февраля, состоится четвертьфинальный матч турнира в Марселе (Франция), в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Казахстана Михаил Кукушкин. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.



По личным встречам впереди Кукушкин — 3-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Кукушкин в Марселе.



Победитель этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с немцем Маттиасом Бахингером (Q), либо с французом Уго Умбером (WC).



В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.

Рублёв победил Берреттини и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе