Квитова: иногда я просто не знаю, какой удар выполнит Се Шувэй. Это забавно

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу над словачкой Викторией Кужмовой в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:4, 6:0.

«Я довольна. Я не давала сопернице времени играть в свой теннис, поэтому она не смогла изменить ход встречи. В первом гейме второго сета мне сразу же пришлось отыгрывать брейк-пойнты, хотя не хотелось начинать партию именно так. Пожалуй, тот гейм стал ключевым», — цитирует Квитову официальный сайт тура.

За выход в финал Петра поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.

«Она очень непростая соперница. Мы встречались в Сиднее, и это был очень трудный поединок. Наверное, будет немало долгих розыгрышей. Мне нужно быть готовой ко всем её ударам. Думаю, она здорово читает игру. Это главное, что делает её столь сложной соперницей. Она отлично двигается. Когда она занимает правильные позиции на корте, выполнить удар навылет крайне сложно. Иногда я просто не знаю, какой удар она сделает. Это даже забавно», — сказала чешка.