Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вондроушова: Блинкова играла великолепно

Вондроушова: Блинкова играла великолепно
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над россиянкой Анной Блинковой во втором круге турнира в Будапеште (Венгрия) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3.

«Это был очень сложный матч. Соперница играла великолепно. У нас было так много долгих розыгрышей», — приводит слова Вондроушовой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии 19-летняя представительница Чехии сыграет с румынкой Ириной Бегу, которая обыграла россиянку Евгению Родину — 6:2, 6:3. Турнир завершится 24 февраля.

Действующей победительницей турнира в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк. В прошлогоднем финале она обыграла словачку Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 3:6, 7:5.

Блинкова проиграла Вондроушовой во втором круге турнира в Будапеште
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент