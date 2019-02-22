Вондроушова: Блинкова играла великолепно

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над россиянкой Анной Блинковой во втором круге турнира в Будапеште (Венгрия) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3.

«Это был очень сложный матч. Соперница играла великолепно. У нас было так много долгих розыгрышей», — приводит слова Вондроушовой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии 19-летняя представительница Чехии сыграет с румынкой Ириной Бегу, которая обыграла россиянку Евгению Родину — 6:2, 6:3. Турнир завершится 24 февраля.

Действующей победительницей турнира в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк. В прошлогоднем финале она обыграла словачку Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 3:6, 7:5.