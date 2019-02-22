Бенчич: мне 21, и я чувствую себя уже очень мудрой

Швейцарка Белинда Бенчич поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Дубае. В четвертьфинале она одолела румынку Симону Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

«Ощущения прекрасные. Я просто счастлива. Я вернулась. Я знала, что остаюсь прежней, несмотря на травмы. Но ты не можешь просто так вернуться и сразу же заиграть великолепно. Поэтому теннис так хорош. Игроки могут стабильно проводить 2-3 сезона, играть в полуфиналах, финалах. Если получаешь травму, то сразу же выйти на их уровень не удастся.

Мне пришлось много трудиться, чтобы вернуться на прежний уровень. Рада, что наконец вновь могу играть так, как раньше. Я не из тех людей, которым нужно постоянное внимание. Если это получается само собой, я не против, но стремиться к этому не буду. Мне комфортно в тени. Я без проблем играла на турнирах с призовым фондом $ 25 тыс. Там можно играть свободно — никаких ожиданий, никакого внимания. Это было здорово. Конечно, я не против повышенного интереса к себе, но это не главное для меня.

Думаю, я была права, начав возвращение с турниров уровнем пониже. Конечно, возвращаться нелегко. Все говорят: «Она возвращается после травмы, она должна побеждать». Я даже не брала защищённый рейтинг. Просто стартовала с мелких турниров и старалась обрести уверенность в себе.

Сегодня мой отец вышел на корт и сказал: «Ты хоть понимаешь, с кем играешь и где? Будь благодарна за это». Думаю, это было хорошо. Всем нужно пройти через сложный период. Есть игроки, которые входят в топ-10 и страдают от повышенного внимания и новых ощущений. Они пытаются найти свой путь. Уверена, что однажды им это удастся. Я прошла через трудности немного раньше, что стало моим преимуществом. Мне 21, и я чувствую себя уже очень мудрой", — цитирует Бенчич официальный сайт тура.

В полуфинале Белинда сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Халеп не смогла выйти в полуфинал турнира в Дубае, уступив Бенчич