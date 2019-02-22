Халеп: я понимала, что сил для победы над Бенчич мне не хватит

Румынка Симона Халеп прокомментировала поражение в матче со швейцаркой Белиндой Бенчич в четвертьфинале турнира в Дубае со счётом 6:4, 4:6, 2:6.

«Я нахожу только позитивные моменты. Я провела прекрасные матчи. Уровень моей игры достаточно хорош. Физически я так же хорошо себя чувствую, но играть каждый день непросто. Я была уставшей. После второго сета у меня начались судороги. Это нормально. Я много потела. Из-за состояния ахиллова сухожилия я не могла нормально подавать. В прошлом матче тоже были неприятные ощущения. Были судороги в левой ноги. Но это не оправдание, просто подтверждение того, что я устала.

Это были три отличные недели. Сложные недели. Большое напряжение, давление. Однако я уверена в себе перед следующими турнирами.

Белинда играла агрессивно. Она в любой ситуации мощно била по мячу. От этого я ощущала давление. Она отлично подавала. В целом Бенчич умеет на корте всё. Она демонстрирует прекрасный теннис. Я сильно устала, но не сдавалась. Однако понимала, что сил для победы не хватит. Тем не менее я боролась до конца вне зависимости от счёта.

Это второй месяц года. Я — вторая ракетка мира, это неплохо. Я наслаждаюсь моментом. Буду мечтать о первой строчке", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Бенчич в полуфинале сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.