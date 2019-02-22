Умбер — о победе над Чоричем: всегда легче играть, когда не являешься фаворитом

Французский теннисист Уго Умбер, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Марселе (Франция), поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича, посеянного под вторым номером, со счётом 6:3, 6:3.



«Я продемонстрировал игру отличного уровня. Это позитивный момент. Атмосфера была замечательной. Всегда легче играть, когда не являешься фаворитом. Я впервые играл с теннисистом, так высоко стоящим в рейтинге. Но мне удалось сохранить спокойствие и сыграть здорово», — приводит слова Умбера официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Умбер поспорит с немцем Маттиасом Бахингером, пробившимся в основную сетку через квалификацию.