Свитолина: Бенчич заслужила выход в полуфинал так же, как и я

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро в четвертьфинале турнира в Дубае со счётом 6:2, 6:3.

«Я стараюсь отложить в сторону разговоры о третьей подряд победе в Дубае. Конечно, это хорошая мотивация. Но в то же время я здесь, чтобы просто выиграть как можно больше матчей. Для меня каждая игра — новая история. Я стараюсь подготовиться физически и психологически, а дальше уже будет видно.

В этот раз вновь был отличный день. Я осталась довольна своей игрой. Это было нелегко, но я ожидала сложный матч. Карла вынуждала меня работать в каждом моменте. Но мне удалось сыграть стабильно. Я очень этому рада. Стараюсь отдавать все силы, чтобы показывать свой лучший теннис. Это самое важное", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

В полуфинале Элина сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

«Халеп с Бенчич обе выглядели уставшими, но матч получился отличный. Они провели немало долгих розыгрышей. Мне будет нелегко. Бенчич заслужила выход в полуфинал так же, как и я. Уверена, что она покажет прекрасный теннис. Мне нужно быть к этому готовой. Впереди новый матч», — сказала Свитолина.