Чорич: Умбер здорово принимал мяч и почти не ошибался

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал поражение от представителя Франции Уго Умбера во втором круге турнира в Марселе (Франция) со счётом 3:6, 3:6. Чорич на этих соревнованиях был посеян под вторым номером. Умбер получил «уайлд-кард» от организаторов.

«Я смотрел последний матч Уго, так что представлял, как он играет. Сегодня я перепробовал почти всё на корте. Но он здорово принимал мяч, выполнял разнообразные подачи и почти не ошибался», — приводит слова Чорича официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Умбер поспорит с немцем Маттиасом Бахингером, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.