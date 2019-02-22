Мама Циципаса: Стефаносу очень нравится Федерер, Роджер во многом вдохновил его

Юлия Сальникова, мама и тренер греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала, что примером для её сына служит швейцарец Роджер Федерер, которого он обыграл в четвёртом раунде Australian Open.



«Как и любому страстно любящему теннису парню, Стефаносу очень нравится Роджер Федерер. Швейцарец во многом вдохновил его, начиная с одноручного бэкхенда. Стефанос играет в агрессивный теннис, идёт вперёд после подачи, даже после второй, поскольку он очень высокий.

Стефанос высоко ценит и Стэна Вавринку за его бэкхенд. Вавринка также выиграл много матчей, отыграв матчболы», — цитирует Сальникову Spazio Tennis.



На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Циципас победил Федерера со счётом 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5).

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