Макарова и Градецка вышли в финал турнира в Дубае в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Чехии Люция Градецка, посеянные на турнире в Дубае (ОАЭ) в парном разряде под седьмым номером, вышли в финал, обыграв испанку Лару Арруабаррену и американку Кейтлин Кристиан со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.



Екатерина и Люция трижды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



В финале соревнований в Дубае Макарова и Градецка поспорят с победительницами матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Барбора Стрыцова (Чехия, 3) — Чань Юнжань (Китайский Тайбэй)/Чань Хаочин (Китайский Тайбэй, 9).

Турнир завершится завтра, 23 февраля.