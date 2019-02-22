Александрова победила Пармантье и вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Будапеште (Венгрия) под пятым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Франции Полин Пармантье, получившую третий номер посева, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.



Екатерина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в столице Венгрии Александрова поспорит с победительницей матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 1) — Катерина Козлова (Украина).



Ван Эйтванк является действующей чемпионкой турнира в Будапеште. Соревнования завершатся 24 февраля.

Александрова победила Рус на турнире в Будапеште, выиграв второй сет 6:0