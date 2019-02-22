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Александрова победила Пармантье и вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Александрова победила Пармантье и вышла в полуфинал турнира в Будапеште
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Будапеште (Венгрия) под пятым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Франции Полин Пармантье, получившую третий номер посева, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Екатерина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в столице Венгрии Александрова поспорит с победительницей матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 1) — Катерина Козлова (Украина).

Ван Эйтванк является действующей чемпионкой турнира в Будапеште. Соревнования завершатся 24 февраля.

22 февраля 2019 года, пятница. 15:10 МСК
Будапешт. 1/4 финала
Матч окончен
Полин Пармантье
55
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
0 : 2
Екатерина Александрова
64
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
Александрова победила Рус на турнире в Будапеште, выиграв второй сет 6:0
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