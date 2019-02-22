Квитова стала первой финалисткой турнира в Дубае, обыграв Се Шувэй

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в финал турнира категории Premier в Дубае. В полуфинале вторая ракетка соревнований Квитова в трёх сетах обыграла китаянку Се Шувэй со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Квитова трижды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Се Шувэй 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 3 реализованных брейка.

Квитова в четвёртый раз взяла верх над Се Шувэй в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 4-0 в пользу чешки.

За титул турнира категории Premier в Дубае Квитова сыграет с победительницей второго полуфинального матча, в котором встретятся шестая сеяная, Элина Свитолина с Украины, и швейцарка Белинда Бенчич.