Свитолина не смогла защитить титул на турнире в Дубае, уступив Бенчич

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла защитить титул на турнире в Дубае. В полуфинале шестая сеяная Свитолина в трёх сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Свитолина 7 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Бенчич подала 4 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Бенчич во второй раз обыграла Свитолину в официальных матчах, однако первая встреча теннисисток состоялась ещё в 2014 году.

За титул турнира категории Premier в Дубае Бенчич сыграет со второй ракеткой соревнований —чешкой Петрой Квитовой.

Свитолина выигрывала турнир в Дубае в 2017 и 2018 годах. Квитова брала титул в Дубае в 2013 году.