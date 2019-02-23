Бедене стал первым полуфиналистом турнира в Рио-де-Жанейро, одолев Дельена

Словенский теннисист Аляж Бедене вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро. В четвертьфинальном матче Бедене в трёх сетах одержал волевую победу над Уго Дельеном из Боливии со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Бедене 13 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Дельен не подал ни одного эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

29-летний Бедене и 25-летний Дельен впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира в Рио-де-Жанейро Бедене сыграет с победителем четвертьфинального матча между сербом Ласло Джере и норвежцем Каспером Руудом, начавшим соревнования с квалификации.

Призовой фонт турнира категории АТР 500 в Рио-де-Жанейро составляет $1 937 740.