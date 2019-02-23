Гоффен вышел в полуфинал турнира в Марселе, обыграв Симона

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в полуфинал турнира в Марселе. В четвертьфинальном матче третий сеяный Гоффен в двух сетах обыграл шестую ракетку соревнований, француза Жиля Симона, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Гоффен трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Симона 4 эйса, 2 ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Гоффен вышел вперёд в личном противостоянии с Симоном в официальных матчах — 3-2.

За выход в финал турнира в Марселе Гоффен сыграет с первой ракеткой соревнований – греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Призовой фон турнира категории АТР 250 в Марселе составляет €744 010.