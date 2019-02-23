24 эйса помогли Иснеру выйти в полуфинал турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Джон Иснер вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич. В четвертьфинальном матче второй сеяный Иснер в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Иснер 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Маннарино подал 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и упустил три возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Иснера и Маннарино в официальных матчах стал 7-1 в пользу американца.

За выход в финал турнира в Делрэй-Бич Иснер сыграет с британцем Даниэлем Эвансом, начавшим соревнования с квалификации.

Призовой фонд турнира категории АТР 250 в Делрэй-Бич составляет $651 215.