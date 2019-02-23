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24 эйса помогли Иснеру выйти в полуфинал турнира в Делрэй-Бич

24 эйса помогли Иснеру выйти в полуфинал турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич. В четвертьфинальном матче второй сеяный Иснер в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Иснер 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Маннарино подал 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и упустил три возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Иснера и Маннарино в официальных матчах стал 7-1 в пользу американца.

За выход в финал турнира в Делрэй-Бич Иснер сыграет с британцем Даниэлем Эвансом, начавшим соревнования с квалификации.

Призовой фонд турнира категории АТР 250 в Делрэй-Бич составляет $651 215.

22 февраля 2019 года, пятница. 22:40 МСК
Делрэй-Бич. 1/4 финала
Матч окончен
Адриан Маннарино
51
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
0 : 2
Джон Иснер
9
США
Джон Иснер
Д. Иснер
1 2 3
           
6 2 4  
7 7 6  
           
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