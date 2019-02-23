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Куэвас, Джере и Оже-Альяссим вышли в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро

Куэвас, Джере и Оже-Альяссим вышли в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро
Теннис / ATP

В четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) уругвайский теннисист Пабло Куэвас в трёх сетах нанёс поражение испанцу Альберту Рамос-Виньоласу со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

31-летний уроженец Барселоны трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Его визави выполнил 4 эйса, 5 раз ошибся на подаче и сделал 5 брейков.

За выход в финал Куэвас поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который ранее переиграл испанца Хауме Мунара.

Призовой фонд турнира категории АТР 500 в Рио-де-Жанейро составляет $ 1 937 740.

Мужчины. Рио-де-Жанейро. Четвертьфиналы

Ласло Джере (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия, Q) — 6:4, 7:5

Хауме Мунар (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) — 4:6, 3:6

23 февраля 2019 года, суббота. 03:50 МСК
Рио-де-Жанейро. 1/4 финала
Матч окончен
Альберт Рамос-Виньолас
93
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 : 2
Пабло Куэвас
63
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 2 3
           
3 6 3
6 3 6
           
22 февраля 2019 года, пятница. 23:55 МСК
Рио-де-Жанейро. 1/4 финала
Матч окончен
Ласло Джере
90
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
2 : 0
Каспер Рууд
135
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
23 февраля 2019 года, суббота. 02:10 МСК
Рио-де-Жанейро. 1/4 финала
Матч окончен
Хауме Мунар
66
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
0 : 2
Феликс Оже-Альяссим
104
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
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