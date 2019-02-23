Куэвас, Джере и Оже-Альяссим вышли в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро

В четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) уругвайский теннисист Пабло Куэвас в трёх сетах нанёс поражение испанцу Альберту Рамос-Виньоласу со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

31-летний уроженец Барселоны трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Его визави выполнил 4 эйса, 5 раз ошибся на подаче и сделал 5 брейков.

За выход в финал Куэвас поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который ранее переиграл испанца Хауме Мунара.

Призовой фонд турнира категории АТР 500 в Рио-де-Жанейро составляет $ 1 937 740.

Мужчины. Рио-де-Жанейро. Четвертьфиналы

Ласло Джере (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия, Q) — 6:4, 7:5

Хауме Мунар (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) — 4:6, 3:6