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Дель Потро проиграл Макдональду в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич

Дель Потро проиграл Макдональду в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под первым номером, покинул соревнования. В четвертьфинале четвёртая ракетка мира уступил американцу Маккензи Макдональду со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.

Дель Потро выполнил 16 эйсов, 5 раз подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. В активе его соперника 9 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

За выход в финал Макдональд поспорит с представителем Молдавии Раду Алботом, который ранее нанёс поражение американцу Стиву Джонсону (4).

Действующим победителем Delray Beach Open является Фрэнсис Тиафо (США).

Мужчины. Делрэй-Бич. Четвертьфинал

Стив Джонсон (США) — Раду Албот (Молдавия) — 6:1, 3:6, 6:7 (5:7)

23 февраля 2019 года, суббота. 04:00 МСК
Делрэй-Бич. 1/4 финала
Матч окончен
Хуан-Мартин дель Потро
4
Аргентина
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро
1 : 2
Маккензи Макдональд
84
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
1 2 3
           
4 6 6 5
6 3 7 7
           
23 февраля 2019 года, суббота. 02:05 МСК
Делрэй-Бич. 1/4 финала
Матч окончен
Стив Джонсон
34
США
Стив Джонсон
С. Джонсон
1 : 2
Раду Албот
82
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
1 2 3
           
6 3 6 5
1 6 7 7
           
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