Дель Потро проиграл Макдональду в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под первым номером, покинул соревнования. В четвертьфинале четвёртая ракетка мира уступил американцу Маккензи Макдональду со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.
Дель Потро выполнил 16 эйсов, 5 раз подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. В активе его соперника 9 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.
За выход в финал Макдональд поспорит с представителем Молдавии Раду Алботом, который ранее нанёс поражение американцу Стиву Джонсону (4).
Действующим победителем Delray Beach Open является Фрэнсис Тиафо (США).
Мужчины. Делрэй-Бич. Четвертьфинал
Стив Джонсон (США) — Раду Албот (Молдавия) — 6:1, 3:6, 6:7 (5:7)
23 февраля 2019 года, суббота. 04:00 МСК
Делрэй-Бич. 1/4 финала
Матч окончен
4
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро
1 : 2
84
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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|3
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|6
|6 5
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|3
|7 7