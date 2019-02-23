Дель Потро проиграл Макдональду в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под первым номером, покинул соревнования. В четвертьфинале четвёртая ракетка мира уступил американцу Маккензи Макдональду со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.

Дель Потро выполнил 16 эйсов, 5 раз подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. В активе его соперника 9 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

За выход в финал Макдональд поспорит с представителем Молдавии Раду Алботом, который ранее нанёс поражение американцу Стиву Джонсону (4).

Действующим победителем Delray Beach Open является Фрэнсис Тиафо (США).

Мужчины. Делрэй-Бич. Четвертьфинал

Стив Джонсон (США) — Раду Албот (Молдавия) — 6:1, 3:6, 6:7 (5:7)