Дель Потро отказался выступать на турнире в Акапулько

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро после вылета из турнира в Делрэй-Бич (США), где в четвертьфинале он проиграл американцу Маккензи Макдональду со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), заявил, что не примет участия на соревнованиях в Акапулько (Мексика).

«Врачи говорят, что если я хочу быть готовым на сто процентов, мне нужно время. Я не намерен сидеть дома и смотреть турниры по телевизору, как делал раньше. Это очень плохо на мне сказывается. Но трудно показывать хорошую игру, когда не чувствуешь себя полностью здоровым.

Я ещё не в том физическом состоянии, чтобы играть на максимуме. Поэтому для подготовки к Индиан-Уэллсу мне нужен длительный перерыв", — цитирует дель Потро официальный сайт ATP.

Турнир категории ATP 500 в Акапулько пройдёт с 23 февраля по 3 марта. Его действующим победителем является дель Потро.