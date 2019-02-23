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Хачанов в первом круге турнира в Дубае сыграет с Басилашвили

Хачанов в первом круге турнира в Дубае сыграет с Басилашвили
Теннис / ATP

Состоялась жеребьёвка мужского турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ), который стартует в понедельник, 25 февраля.

Россиянин Карен Хачанов, посеянный под четвёртым номером, стартует матчем с грузином Николозом Басилашвили. Даниилу Медведеву (8) будет противостоять теннисист, прошедший квалификацию.

Лидер посева японец Кей Нисикори на старте соревнований встретится с французом Бенуа Пэром. Швейцарец Роджер Федерер (2) сыграет с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером, а хорват Марин Чилич, получивший третий номер посева — с Гаэлем Монфисом из Франции.

В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут, который нанёс поражение представителю Франции Люке Пуи со счётом 6:3, 6:4.

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