Бенчич победила Квитову на турнире в Дубае, выиграв первый титул с 2015 года

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала победительницей турнира категории Premier в Дубае. В финальном матче Бенчич в трёх партиях обыграла вторую сеяную, чешку Петру Квитову, со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Бенчич трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Квитова подала 3 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Бенчич впервые взяла верх над Квитовой в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3-1 в пользу представительницы Чехии.

21-летняя Бенчич завоевала третий титул в карьере и первый с 2015 года.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Квитова – Бенчич на турнире в Дубае.