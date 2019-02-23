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Бенчич победила Квитову на турнире в Дубае, выиграв первый титул с 2015 года

Бенчич победила Квитову на турнире в Дубае, выиграв первый титул с 2015 года
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала победительницей турнира категории Premier в Дубае. В финальном матче Бенчич в трёх партиях обыграла вторую сеяную, чешку Петру Квитову, со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Бенчич трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Квитова подала 3 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Бенчич впервые взяла верх над Квитовой в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3-1 в пользу представительницы Чехии.

21-летняя Бенчич завоевала третий титул в карьере и первый с 2015 года.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Квитова – Бенчич на турнире в Дубае.

23 февраля 2019 года, суббота. 18:10 МСК
Дубай. Финал
Матч окончен
Белинда Бенчич
45
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
2 : 1
Петра Квитова
4
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
6 1 6
3 6 2
           
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