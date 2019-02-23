Циципас одолел Гоффена и сразится с Кукушкиным за титул турнира в Марселе

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории АТР 250 в Марселе. В полуфинальном матче первая ракетка турнира Циципас в двух сетах обыграл третьего сеяного, бельгийца Давида Гоффена, со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал все три возможности взять подачу соперника. Гоффен подал 3 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал единственный брейк.

Циципас вышел вперёд в личном противостоянии с Гоффеном в официальных матчах — 3-2.

За титул турнира в Марселе 20-летний Циципас сыграет с 31-летним представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Призовой фонд соревнований в Марселе составляет € 744 010.