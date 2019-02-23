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Александрова не сумела выйти в финал турнира в Будапеште, уступив Ван Эйтванк

Александрова не сумела выйти в финал турнира в Будапеште, уступив Ван Эйтванк
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в финал турнира в Будапеште. В полуфинальном матче пятая сеяная Александрова в трёх партиях уступила первой ракетке турнира, бельгийке Элисон Ван Эйтванк, со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (7:9). Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Александрова 7 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Ван Эйтванк подала 2 эйса, избежала ошибок на подаче и реализовала 4 брейка.

24-летние теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул на турнире в Будапеште Ван Эйтванк сыграет с победительницей полуфинального матча, в котором россиянка Анастасия Потапова встретится с восьмой сеяной — Маркетой Вондроушовой из Чехии.

23 февраля 2019 года, суббота. 19:10 МСК
Будапешт. 1/2 финала
Матч окончен
Элисон Ван Эйтванк
50
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
2 : 1
Екатерина Александрова
64
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
           
3 6 7 9
6 4 6 7
           
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