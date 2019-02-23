Потапова взяла у Вондроушовой только 2 гейма в полуфинале турнира в Будапеште

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела выйти в финал турнира в Будапеште. В полуфинальном матче 17-летняя Потапова в двух сетах проиграла восьмой сеяной, 19-летней Маркете Вондроушовой из Чехии, со счётом 0:6, 2:6. Теннисистки провели на корте ровно 1 час.

Потапова подала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и упустила две возможности взять подачу соперницы. Вондроушова 1 раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

Теннисистки, занимающие места в девятом десятке рейтинга WTA, впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул на турнире в Будапеште Вондроушова сыграет с первой ракеткой соревнований — бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, обыгравшей в полуфинале россиянку Екатерину Александрову — 3:6, 6:4, 7:6 (9:7).