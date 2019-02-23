Бенчич: я так часто была на грани поражения в Дубае. Невероятно, что я победила

21-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась эмоциями от победы на турнире категории Premier в Дубае. В ходе соревнований Бенчич последовательно обыграла белоруску Арину Соболенко (8), румынку Симону Халеп (3), украинку Элину Свитолину (6) и в финальном матче чешку Петру Квитову (2).

«Это невероятно. Просто невероятно. До сих пор не могу поверить в это. Уже после двух матчей это был отличный турнир. Победа — это только бонус.

В третьем матче я обыграла Соболенко на тай-брейке третьего сета. Это опять было здорово, но я уже ничего не ждала. Я так много раз была близка к поражению в ходе этого турнира, так что это невероятно, что в итоге я его выиграла.

Все соперницы – очень классные игроки. И я очень рада, что сумела победить их поочередно. После каждого трудного матча, я настраивала себя на новую победу. Это очень сложно», — приводит слова Бенчич пресс-служба WTA.