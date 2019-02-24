Эванс и Албот поборются за титул на турнире в Делрэй-Бич

Британец Даниэль Эванс, начавший турнир в Делрэй-Бич (США) с квалификации, пробился в финал соревнований, одержав волевую победу над хозяином кортов Джоном Иснером со счётом 3:6, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.
28-летний уроженец Бирмингема выполнил 4 эйса и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Иснер совершил 16 подач навылет и сделал 1 брейк. Кроме того, оба спортсмена не допустили двойных ошибок.
В финале Эванс встретится с представителем Молдавии Раду Алботом.
Действующим победителем турнира в Делрэй-Бич является Фрэнсис Тиафо (США). В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у представителя Германии Петера Гоёвчика.
Мужчины. Делрэй-Бич. Полуфинал
Маккензи Макдональд (США) — Раду Албот (Молдавия) — 6:3, 0:6, 0:6
23 февраля 2019 года, суббота. 23:00 МСК
Делрэй-Бич. 1/2 финала
Матч окончен
148
Даниэль Эванс
Д. Эванс
2 : 1
9
Джон Иснер
Д. Иснер
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