Эванс и Албот поборются за титул на турнире в Делрэй-Бич

Британец Даниэль Эванс, начавший турнир в Делрэй-Бич (США) с квалификации, пробился в финал соревнований, одержав волевую победу над хозяином кортов Джоном Иснером со счётом 3:6, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.

28-летний уроженец Бирмингема выполнил 4 эйса и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Иснер совершил 16 подач навылет и сделал 1 брейк. Кроме того, оба спортсмена не допустили двойных ошибок.

В финале Эванс встретится с представителем Молдавии Раду Алботом.

Действующим победителем турнира в Делрэй-Бич является Фрэнсис Тиафо (США). В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у представителя Германии Петера Гоёвчика.

Мужчины. Делрэй-Бич. Полуфинал

Маккензи Макдональд (США) — Раду Албот (Молдавия) — 6:3, 0:6, 0:6