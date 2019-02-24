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Эванс и Албот поборются за титул на турнире в Делрэй-Бич

Эванс и Албот поборются за титул на турнире в Делрэй-Бич
Теннис / ATP

Британец Даниэль Эванс, начавший турнир в Делрэй-Бич (США) с квалификации, пробился в финал соревнований, одержав волевую победу над хозяином кортов Джоном Иснером со счётом 3:6, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.

28-летний уроженец Бирмингема выполнил 4 эйса и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Иснер совершил 16 подач навылет и сделал 1 брейк. Кроме того, оба спортсмена не допустили двойных ошибок.

В финале Эванс встретится с представителем Молдавии Раду Алботом.

Действующим победителем турнира в Делрэй-Бич является Фрэнсис Тиафо (США). В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у представителя Германии Петера Гоёвчика.

Мужчины. Делрэй-Бич. Полуфинал

Маккензи Макдональд (США) — Раду Албот (Молдавия) — 6:3, 0:6, 0:6

23 февраля 2019 года, суббота. 23:00 МСК
Делрэй-Бич. 1/2 финала
Матч окончен
Даниэль Эванс
148
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
2 : 1
Джон Иснер
9
США
Джон Иснер
Д. Иснер
1 2 3
           
3 6 6
6 2 3
           
24 февраля 2019 года, воскресенье. 04:00 МСК
Делрэй-Бич. 1/2 финала
Матч окончен
Маккензи Макдональд
84
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
1 : 2
Раду Албот
82
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
1 2 3
           
6 0 0
3 6 6
           
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