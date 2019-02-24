Джарри и Гонсалес выиграли турнир в Рио-де-Жанейро в парном разряде

Чилийский теннисист Николас Джарри и аргентинец Монсеррат Гонсалес стали победителями парного турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В финале они выиграли у бразильского дуэта Томас Беллуччи/Рожериу Дутра да Силва со счётом 6:7 (3:7), 6:3, [10:7]. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.

Джарри и Гонсалес дважды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 7. Беллуччи и Дутра да Силва выполнили 2 эйса, совершили 6 двойных ошибок и не сделали ни одного брейка.

Джарри завоевал второй титул ATP в карьере в парном разряде, Гонсалес — шестой.

Напомним, в финале турнира в Рио-де-Жанейро в одиночном разряде канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет с представителем Сербии Ласло Джере.