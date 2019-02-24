Циципас: для меня важно выигрывать титулы, они очень много значат

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в финал турнира в Марселе (Франция), где в борьбе за титул ему предстоит сыграть с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

В полуфинале 20-летний уроженец Афин переиграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:6 (7:1), 6:2.

«Я смог найти темп в нужный момент. Когда Гоффен подавал при счёте 6:5, я комфортно чувствовал себя на приёме и инициатива была на моей стороне.

Для меня важно выигрывать титулы, они очень много значат. Но трофеи просто так не завоёвываются. Вы должны упорно работать. Нет ничего приятнее, чем одержать победу в турнире. Это особое чувство.

Кукушкин находится в отличной форме, он показывает хороший теннис. Уверен, матч с ним будет непростым", — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.