Кукушкин: сыграю в финале в четвёртый раз в карьере, это большое событие

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин поделился ожиданиями от финального матча на турнире в Марселе (Франция) с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

«Финал турнира ATP – важный момент. Буду играть в финале в четвёртый раз в карьере. Это большое событие. Мне будет противостоять очень сложный соперник, он является фаворитом. Но я сконцентрируюсь на своей игре. Буду наслаждаться финалом, а затем посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Кукушкина официальный сайт АТР.

Призовой фонд соревнований в Марселе составляет € 744 010. Действующим победителем турнира является представитель России Карен Хачанов. В этом году он не смог защитить титул из-за проблем со здоровьем. После снятия Хачанова в основную сетку турнира попал его соотечественник Андрей Рублёв.